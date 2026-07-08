Maersk startet „Adriatic Service” nach Damietta und Port Said

Der neue wöchentliche Liniendienst soll die Laufzeiten für maritime Sendungen von Tür zu Tür verkürzen.

Maersk bietet jetzt einen neuen wöchentlichen Liniendienst an, der die Adria an wichtige Häfen im östlichen Mittelmeer anbindet.Ziel ist es, die Transportzeiten zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Lieferkette entlang einer zunehmend wichtigen Strecke zu stärken.Der „Adriatic Service“ verbindet Koper, Venedig, Rijeka und Ancona mit Damietta und Port Said.Damit steht ein direkter Dienst zwischen der Adria-Region und Ägypten zur Verfügung – mitsamt dem Zugang zu einem umfassenden Mittelmeernetzwerk.Das spiegelt die weitreichenden Marktentwicklungen im gesamten Mittelmeerraum wider.