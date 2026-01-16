Maersk-Schiffe fahren wieder durch den Suezkanal

16.01.2026

Der MECL-Dienst der Reederei verbindet den Nahen Osten und Indien mit der US-Ostküste; die Suez-Route ermöglicht effizientere Transitzeiten.

Maersk-Schiffe fahren wieder durch den Suezkanal Bild: Maersk
Nach den erfolgreichen Suezkanal-Passagen der beiden Frachtschiffe „Maersk Sebarok“ und „Maersk Denver“ hat AP Moller – Maersk nun beschlossen, wieder Fahrten über die Route durch das Rote Meer durchzuführen.Vorerst betrifft das den MECL-Dienst, der den Nahen Osten und Indien mit der US-Ostküste verbindet und ausschließlich von Maersk betrieben wird.Der Suezkanal ist ein wichtiger Seeweg zwischen Ost und West und ein zentraler Faktor für effiziente globale Lieferketten.Die Route durch den Suezkanal, das Rote Meer und die Meerenge von Bab al-Mandab ist der schnellste und effizienteste Weg, um Kunden mit Transporten zwischen Asien und Europa zu bedienen.Die strukturelle Umstellung des MECL-Services bedeutet einen wichtigen Meilenstein bei der schrittweisen Wiederaufnahme der Fahrten durch den Suezkanal.

