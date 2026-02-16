Maersk/Eurogate: Mega-Investition in Bremerhaven

Mit rund 1 Mrd. EUR wird das gemeinsame Containerterminal North Sea Terminal Bremerhaven (NTB) modernisiert und ausgebaut.

APM Terminals, ein Tochterunternehmen von A.P.Moller – Maersk, und Eurogate planen im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft 1 Mrd.EUR in Bremerhaven zu investieren.Mit diesem Betrag soll das gemeinsame Containerterminal North Sea Terminal Bremerhaven (NTB) modernisiert werden und die jährliche Umschlagkapazität von derzeit 3 Mio.