Lufthansa Group startet in das zweite Jahrhundert

Blick auf die Geschichte einer der bekanntesten Marken der Luftfahrt und in die Zukunft von Europas größtem Luftverkehrsunternehmen.

Vor 100 Jahren, am 6.Jänner 1926, wurde die erste „Luft Hansa“ gegründet und bereits am 6.April desselben Jahres hatte sie ihren Erstflug.Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf die Geschichte einer der bekanntesten Marken der Luftfahrt, sondern auch ein bedeutender Schritt in die Zukunft.Es ist eine Würdigung des Pioniergeistes, der Innovation und der Verbindung von Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften, die Lufthansa seit einem Jahrhundert prägt.