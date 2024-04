Lufthansa Cargo strebt nach noch mehr Effizienz

Der Flughafen Frankfurt spielt für den Carrier als wichtiges Drehkreuz in Europa eine entscheidende Rolle.

Luftfracht ist und bleibt systemrelevant für die deutsche Wirtschaft.Kein anderer Transportweg bringe die notwendige Geschwindigkeit mit sich, um zeitkritische, temperatursensible und wertvolle Güter zu befördern, ist man bei Lufthansa Cargo überzeugt.Ob eilige Ersatzteile, Impfstoffe, Hilfsgüter oder Tiere auf dem Weg in ein neues Zuhause: Wenn es schnell, sicher und sorgfältig gehen muss, sei der Versand per Luftfracht für Spediteure, Industrie- und Privatkunden die beste Wahl, betont die Frachtairline in einer Presseinformation.„Luftfracht ist und bleibt ein Wachstumsmarkt.Die stabilen Lieferketten, die wir bieten können, bleiben unabdingbar.