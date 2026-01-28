Lufthansa Cargo: Rom und Algier werden A321F-Destinationen

Erweitertes Kurz- und Mittelstrecken-Frachternetz ebnet den Weg für eine schnellere Logistik.

Lufthansa Cargo integriert zwei weitere Destinationen in das Streckennetz des Kurz- und Mittelstreckenfrachters Airbus A321.Ab dem 7.Februar 2026 wird Rom-Fiumicino (FCO) regulär in den Flugplan aufgenommen.Der wöchentliche Umlauf geht von der italienischen Hauptstadt weiter nach Istanbul (IST) und zum Drehkreuz in München (MUC).Damit biete man den Kunden in Italien und Südeuropa zukünftig eines der dichtesten und bestens vernetzten Frachtnetzwerke der Branche.