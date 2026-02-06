Lufthansa Cargo: Gunnar Löhr wird Leiter der Region DACH

06.02.2026

Der Manager mit umfassender Erfahrung in der Luftfracht-Branche soll neue Impulse in der Zusammenarbeit mit den Kunden setzen.

Lufthansa Cargo: Gunnar Löhr wird Leiter der Region DACH Bild: Daniel Kummer - Lufthansa Cargo
Gunnar Löhr übernimmt bei Lufthansa Cargo am 15.Februar 2026 die Stelle des Head of Region DACH & KAM EMEA.In dieser Rolle wird der bisherige Head of Supply Management and Infrastructure bei der Fluggesellschaft die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz sowie das Key Account Management für die Regionen Europa, den Mittleren Osten und Afrika koordinieren und steuern.  Der studierte Diplom-Kaufmann stieg 2002 bei Lufthansa Cargo in der Region Spanien und Portugal ein und bekleidete seit 2004 verschiedene Managementfunktionen.Jetzt folgt er auf Philip Rauchhaus, der zum 1.

