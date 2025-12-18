Lufthansa Cargo flog 2025 eine Menge Sondereinsätze

Die Frachtfluggesellschaft transportierte eine breite Palette an technischen Großkomponenten, seltenen Tierarten und medizinischen Spezialgütern.

Ihre besondere Kompetenz im Umgang mit schweren, komplexen und sensiblen Frachtgütern hat Lufthansa Cargo auch 2025 unter Beweis gestellt.Das Leistungsspektrum reichte von millimetergenau zu planenden Großkomponenten über lebende Tiere bis zu hochsensiblen Medikamenten.Zu den anspruchsvollsten Transporten zählten über 1.000 Flugzeugtriebwerke, deren Beförderung weltweit präzise Planung, spezielle Vorrichtungen und exakt abgestimmte Prozesse erfordert.Vom Bodenhandling bis zur Sicherung an Bord war höchste technische und organisatorische Sorgfalt notwendig.