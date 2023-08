Lufthansa Cargo bekommt Frachtlager in Detroit

Investitionen in eine moderne Infrastruktur sowie in kosten- und zeiteffiziente Handlingprozesse im US-Bundesstaat Michigan.

Zusammen mit dem Ground Handling Agent Avflight verlagert Lufthansa Cargo als führender Netzwerkcarrier im US-Bundestaat Michigan den Frachtbetrieb direkt an das Vorfeld vom Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW).Mit dem Wechsel im August in ein zentraler gelegenes Cargo-Lager in Vorfeldnähe ergeben sich kürzere Wege und Effizienzsteigerungen für die internationalen Frachtsendungen beim Be- und Entladen der Flugzeuge.Der Umzug des so genannten Warehouse in direkter Nähe zum Vorfeld ist ein Projekt bestehend aus zwei Phasen: Seit August operiert Lufthansa Cargo mit der Unterstützung von Avflight aus einem ehemaligen Flugzeug-Hangar heraus, der zu einem temporärem Cargo-Lager umgebaut wurde.Der direktere Standort ermöglicht kürzere Handlingzeiten und bietet Möglichkeiten, den Anforderungen von besonderen Frachtsendungen wie Tieren, Wertfracht, und Gefahrengutsendungen noch umfassender gerecht zu werden.In der zweiten Projektphase unterstützt die Fluggesellschaft den Partner Avflight bei der Planung und Realisierung eines neuen Cargo-Lagers neben dem bestehenden Gebäude.