Lufthansa Cargo bei den Top-5 der globalen Luftfrachtcarrier

09.03.2026

Tochtergesellschaft des Lufthansa Konzerns steigert Geschäftsergebnis deutlich. Kooperation mit Swiss WorldCargo wird ausgebaut.

Lufthansa Cargo bei den Top-5 der globalen Luftfrachtcarrier Bild: Lufthansa Group
2025 bildete die Lufthansa Cargo eine zuverlässige und mit 9,5 Prozent EBIT-Marge zugleich „die derzeit profitabelste Säule in unserem Portfolio“.Das sagte Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group, bei der Bilanzpressekonferenz über das Geschäftsjahr 2025 des Konzerns.Aktuell profitiere Lufthansa Cargo stark von der globalen Volatilität der Märkte.Die aktuelle Entwicklung im Mittleren Osten führe dazu, dass dringend benötigte Transporte kurzfristige Buchungen auslösen, zumal „die derzeit kaum operierenden Golf-Carrier für 18 Prozent der globalen Luftfrachtkapazitäten stehen“, rechnete Carsten Spohr vor.Im Vergleich zum Jahr davor konnte Lufthansa Cargo die Geschäftsergebnisse 2025 erneut signifikant verbessern.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

BlueBox Systems bringt Transparenz in die Luftfracht 

Intelligentes Softwaretool unterstützt Unternehmen bei der Erkennung von Engpässen und der Entwicklung von Handlungsalternativen.

06.03.2026

Lufthansa Group erweitert Südostasien-Streckennetz

Zum Winterflugplan 2026/27 geht die neue Nonstop-Verbindung von Frankfurt nach Kuala Lumpur an den Start.

05.03.2026

Turkish Cargo streicht Frachtflüge am Linz Airport

Damit entfällt bis zu einem Viertel der wöchentlichen Aircargo-Transporte. Hoffnung auf Rückkehr im Winterflugplan lebt.

04.03.2026
Anzeige