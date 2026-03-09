Lufthansa Cargo bei den Top-5 der globalen Luftfrachtcarrier

Tochtergesellschaft des Lufthansa Konzerns steigert Geschäftsergebnis deutlich. Kooperation mit Swiss WorldCargo wird ausgebaut.

2025 bildete die Lufthansa Cargo eine zuverlässige und mit 9,5 Prozent EBIT-Marge zugleich „die derzeit profitabelste Säule in unserem Portfolio“.Das sagte Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group, bei der Bilanzpressekonferenz über das Geschäftsjahr 2025 des Konzerns.Aktuell profitiere Lufthansa Cargo stark von der globalen Volatilität der Märkte.Die aktuelle Entwicklung im Mittleren Osten führe dazu, dass dringend benötigte Transporte kurzfristige Buchungen auslösen, zumal „die derzeit kaum operierenden Golf-Carrier für 18 Prozent der globalen Luftfrachtkapazitäten stehen“, rechnete Carsten Spohr vor.Im Vergleich zum Jahr davor konnte Lufthansa Cargo die Geschäftsergebnisse 2025 erneut signifikant verbessern.