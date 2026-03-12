Luftfracht ist starker Treiber des KI-Booms

Mehr als zwei Drittel aller KI-bezogenen Güter kamen 2025 mit dem Flugzeug.

Die International Air Transport Association (IATA) hat zu Wochenbeginn einen Bericht veröffentlicht, der die Bedeutung der Luftfracht für den Welthandel im Jahr 2025 hervorstreicht.Angesichts der großen Unsicherheiten in der Handelspolitik setzten Unternehmen weltweit vor allem auf zwei Hauptstrategien: Sie verlegten Lieferungen in die Vereinigten Staaten zeitlich vor, um höheren Zöllen zuvorzukommen.Und sie lenkten den Handel auf alternative Märkte um – insbesondere in Europa.Die Luftfracht spielte bei beiden Strategien eine entscheidende Rolle.Sie unterstützte im ersten Quartal 2025 vorgezogene US-Importe im Wert von 157 Mrd.