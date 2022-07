Lokomotion bekommt zwei Euro9000 Lokomotiven

Die Lokomotion GmbH erweitert ihre interoperable Lokflotte für grenzüberschreitende Verkehre.Dafür wurde mit European Loc Pool (ELP) ein Full-Service-Leasingvertrag für die ersten zwei Euro9000-Lokomotiven abgeschlossen.Sie werden voraussichtlich im Q4 2023 in Betrieb genommen und in bewährter Zusammenarbeit mit dem italienischen Partner Rail Traction Company in den gemeinsamen alpenquerenden Verkehren eingesetzt.„Die immer größere Trassenknappheit erfordert in Zukunft längere und schwerere Züge sowie mehr Flexibilität.Mit der Euro9000 sowie dem angebotenen Serviceportfolio werden wir unabhängiger von Rangierdienstleistern im In- und Ausland, sowie flexibler im Betriebseinsatz, zum Beispiel bei Umleitungen über nicht elektrifizierte Strecken, bei Störungen oder Bauarbeiten“, erklärt Lokomotion-Geschäftsführer Armin Riedl.

