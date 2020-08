Lokomotion Austria: Wolfgang Simetsberger ist neuer Betriebsleiter

Die Niederlassung in Wien-Schwechat betreut die Traktionsleistungen über die Donauachse, die seit 2011 in das Streckennetz integriert sind.

Seit 1. Juni ist Wolfgang Simetsberger als Betriebsleiter bei der Lokomotion Austria Gesellschaft für Schienentraktion mbH tätig. In dieser Position trägt er künftig die Verantwortung für das operative Geschäft der Güterbahn. Der gelernte Diplom-Ingenieur sammelte als Betriebsleiter bereits umfangreiche Erfahrung bei diversen Eisenbahnverkehrsunternehmen, zuletzt bei der Rail Transport Service GmbH.

Die Lokomotion GmbH mit Sitz in München wurde im Jahr 2000 gegründet und ist heute eines der führenden Transportunternehmen im Schienengüterverkehr, das sich auf den alpenquerenden Güterverkehr spezialisiert hat. An der Lokomotion GmbH ist die DB Cargo AG mit 30 Prozent, STR AG mit 20 Prozent, Kombiverkehr GmbH & Co. KG mit 20 Prozent und die Rail Traction Company SpA mit 30 Prozent beteiligt.

An den Standorten in Deutschland und Österreich beschäftigt das Unternehmen insgesamt 234 Mitarbeitende, die 2019 einen Jahresumsatz von 86,5 Mio. Euro erwirtschaftet haben. Pro Woche werden über 90.000 Zugkilometer zurückgelegt.

Die Durchführung grenzüberschreitender Traktionsleistungen zwischen Deutschland, Österreich und Italien basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit unserer Tochtergesellschaft Lokomotion Austria sowie dem Gründungspartner Rail Traction Company (RTC). Während Lokomotion Eisenbahnlizenzen für Deutschland und Österreich besitzt, verfügt RTC über die Eisenbahnlizenz in Italien.

Die besondere Stärke von Lokomotion ist der Alpentransit über die Brenner- und Tauernachse zwischen den Ländern Deutschland, Österreich und Italien beziehungsweise. Slowenien. Ein weiteres Standbein bilden die Traktionsleistungen über die Donauachse.

Im Verbund mit Leistungspartnern bietet Lokomotion eine neue Zugverbindung im Kombinierten Verkehr zwischen Neuss und Domegliara an. Der erste Zug startete in Neuss am 1. Juli zunächst mit zwei Abfahrten je Woche und Richtung.

Bei der neuen Verbindung erbringt Lokomotion als Spezialist im alpenquerenden Güterverkehr die Traktion auf der Teilstrecke München und Brenner. Die Traktion auf dem Streckenabschnitt Neuss – München übernehmen die Leistungspartner BLS / Crossrail, den weiteren Laufweg nach beziehungsweise von Domegliara führt Mercitalia durch.

www.lokomotion-rail.de