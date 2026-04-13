Logwin mit neuer Luft- und Seefrachtstation in Bilbao

13.04.2026

Der Standort wurde aufgrund seiner herausragenden geografischen Lage im Baskenland ausgewählt.

Logwin mit neuer Luft- und Seefrachtstation in Bilbao Bild: Port of Bilbao
Logwin Air + Ocean stärkt die Präsenz auf der Iberischen Halbinsel mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Bilbao.Damit baut der internationale Luft- und Seefrachtanbieter seine Kapazitäten in Südeuropa aus und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen, interkontinentalen Transportlösungen.Bilbao zähle zu den wichtigsten Atlantikhäfen Europas.Er biete exzellente Verbindungen insbesondere nach Lateinamerika.Ergänzt werde dies durch den Flughafen Bilbao, der effiziente internationale Luftfrachtverbindungen ermögliche, schreibt Logwin Air + Ocean in einer Presseinformation.

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