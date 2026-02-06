Logwin Konzern vollzieht Markteintritt in den USA

Übernahme eines langjährigen Kooperationspartners schafft die Grundlage für weiteres Wachstum vor allem in der Luft- und Seefrachtspedition.

Logwin ist nun mit einer eigenen Luft- und Seefrachtorganisation in den Vereinigten Staaten vertreten.Mit der neu gegründeten Logwin Logistics US Inc.hat das Unternehmen die Aktivitäten eines langjährigen Kooperationspartners in den Bereichen Luft- und Seefracht sowie Zollabwicklung an den Standorten Los Angeles, Chicago und Savannah übernommen.Die Integration der bestehenden Organisation und ihrer Mitarbeitenden ermögliche die weitere Stärkung der globalen Netzwerkstruktur.Kundenanforderungen würden künftig direkter bedient sowie Wachstumspotenziale im transpazifischen und transatlantischen Handel strategisch genutzt, schreibt Logwin in einer Pressemitteilung.