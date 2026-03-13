Logwin Konzern verstärkt die internationalen Aktivitäten

13.03.2026

Mit den Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört der Logistiker zu den führenden Anbietern am Markt.

Logwin Konzern verstärkt die internationalen Aktivitäten Bild: Logwin AG
In einem anspruchsvollen Marktumfeld hat der Logwin Konzern im Geschäftsjahr 2025 seine solide Finanz- und Ertragslage aufrechterhalten.Der Umsatz belief sich auf 1,36 Mrd.EUR (2024: 1,44 Mrd. EUR).Der im Vorjahresvergleich niedrigere Wert liege im Wesentlichen mit dem insgesamt gesunkenen Preisniveau in der Luft- und Seefracht begründet, teilt das Unternehmen mit.

