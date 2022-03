LogServ testet E-Mobilität im Schwerverkehr

Ökologische Nachhaltigkeit gewinnt immer weiter an Bedeutung, auch in der Logistik.Als Vorreiter im Einsatz von Elektromobilität im Schwerverkehr setzte LogServ kürzlich testweise die elektrische Terminal Zugmaschine T 230e, der Firma MAFI Transport-Systeme GmbH, bei Vorladefahrten ein.Auf einer vier Kilometer langen Strecke am voestalpine Werksgelände in Linz wurde ein seriennaher Prototyp des MAFI T 230e gemeinsam mit den Speditionspartnern Gartner KG und Schneckenreither, die Vorladefahrten für Frächter im Auftrag von LogServ durchführen, einen Monat lang an die oberste Belastungsgrenze gebracht.Bisher wurden Sattelauflieger mit einer herkömmlichen Lkw-Zugmaschine vom Vorladepark ins Werk gezogen.Der elektrische Terminal Tractor bietet hier im Hinblick auf die weitere Dekarbonisierung eine interessante nachhaltige Alternative.

