LogServ startet großes Outsourcing-Projekt für voestalpine Krems

Seit April 2020 führt LogServ die operative Logistik für die voestalpine Krems GmbH durch. Dafür installierte der Dienstleister der heimischen Großindustrie am Standort Krems ein weiteres Logistik Competence Center.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Outsourcing auf Hochtouren. Ziel ist, die erfahrene Mannschaft vor Ort abzuholen und in die LogServ – ein Unternehmen mit Logistik als Kernkompetenz – zu integrieren.

LogServ übernimmt 50 Mitarbeitende der voestalpine Krems. Dass eine Reduzierung der Logistikkosten bei gleichzeitiger Optimierung der Abläufe nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen müsse, sei wohl das bedeutendste Argument für diese Kooperation, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.

In der neuen Konstellation verantwortet LogServ die operative Logistik am Standort Krems. Für den Bereich Zoll zeichnet das Unternehmen bereits seit Jahresbeginn verantwortlich. Im ersten Jahr sollen die Prozesse angepasst werden, um innerhalb der nächsten vier Jahre die gemeinsam definierten Einsparungen zu erzielen.

Die Aufträge der voestalpine Krems GmbH haben sich in den letzten Jahren gewandelt, Produkte werden nicht mehr wie früher überwiegend an den Handel, sondern in einem hohen Weiterverarbeitungsgrad an internationale Kunden geliefert. Die damit verbundenen hohen Ansprüche an die Logistik können nur mehr Experten mit umfassendem Spezial-Know-how erfüllen.

Der Hersteller von innovativen Rohr- und Profillösungen ließ daher Outsourcing-Potenziale im Logistikbereich erheben. Einzelne Prozesse wie Anlagenentsorgung, Lagerhaltung und Kommissionierung, Lkw-Handling und Verladung sowie Disposition wurden für ein Grobkonzept durchleuchtet, dazu auch die Bereiche Logistikeinkauf, Zollprozesse und Staplermanagement.

LogServ präsentierte das überzeugendste Gesamtpaket und punktete mit einer sozial verträglichen Lösung sowie dem umfassendsten Optimierungskonzept mit den höchsten Einsparungspotenzialen. Im Herbst 2019 entschied voestalpine Krems, das große Logistik-Outsourcing mit LogServ umzusetzen.

Die Logistik Service GmbH (LogServ) wurde am 1. April 2001 als Tochtergesellschaft der voestalpine Stahl GmbH gegründet. Das Unternehmen ist Full-Service-Anbieter für industrielle Logistik. Die Kunden sind vor allem in der Metallerzeugung und -verarbeitung, in der Baustoff- und Prozessindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau und auch in der Automobil- und -zulieferindustrie zu Hause. Auf dem Eisenbahnsektor werden Betreiber von Werks- und Anschlussbahnen, private Eisenbahnverkehrsunternehmen und Privatgüterwagenvermieter betreut.

Am voestalpine Standort in Linz betreibt die LogServ Österreichs größte Anschlussbahn sowie einen eigenen Donauhafen mit leistungsfähigen Umschlaganlagen. Die LogServ-Tochter Cargo Service GmbH (CargoServ) bietet als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen alternative Eisenbahnkonzepte für Ganzzug-Gütertransporte auf dem öffentlichen Schienennetz an.

