„Logistikhelden“ trotzen Corona: Auszeichnung für Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss wurde kürzlich für seine Imagekampagne „#GWmovesOn“ mit dem German Brand Award ausgezeichnet.Das internationale Transport- und Logistikunternehmen hatte im Verlauf der Corona-Pandemie besondere Ideen entwickelt, um seine systemrelevanten Mitarbeitenden in diesen herausfordernden Zeiten zu motivieren und die Leistungen zu würdigen.Mit der „#GWmovesOn – Helden in der Logistik“-Kampagne wurde die Arbeit der Belegschaft sowohl nach innen als auch nach außen kommuniziert.So „erzählte“ Gebrüder Weiss auf seinen Social Media-Kanälen beispielsweise 60 individuelle Geschichten von Mitarbeitenden aus über 16 Ländern.„Wir zeigen, dass hier Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Talenten und Stärken arbeiten und was alles in ihnen steckt.

