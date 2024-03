Logistiker Dachser: Vielfalt für Wein und Spirituosen

Auch für die Wein- und Spirituosenindustrie hält der Logistikdienstleister Dachser ein umfangreiches Portfolio bereit.Dazu zählen weltweite Transporte sowie Kontraktlogistik-Dienstleistungen, das heißt die intelligente Kombination aus Transport, Warehousing und kundenindividuellen Services wie die Abwicklung von Zoll und Verbrauchsteuern, Services am Point of Sale, das Individualisieren von Einzelflaschen oder Werbemittellogistik.Auf der Fachmesse „ProWein“ will Dachser Food Logistics mit internationalen Wein- und Spirituosenerzeugern sowie Händlern ins Gespräch kommen, um sich ihnen als integrierter, pünktlicher und zuverlässiger Logistikpartner vorzustellen.„Mit unserer Innovationskraft und Logistik-Expertise verbunden mit höchster Qualität, Flexibilität und eng geknüpftem Netz sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt Key Account Manager Stefan Käufer.So ausgereift wie die Weine und Spirituosen der Welt seien auch die Dienstleistungsangebote des Logistikers, ergänzt er.

