Logistiker cargo-partner stärkt sein Pharma-Netzwerk

29.09.2025

Neue GDP-Zertifizierungen in Deutschland und der Türkei fördern Engagement für Qualität und kontinuierliche Verbesserung.

Logistiker cargo-partner stärkt sein Pharma-Netzwerk Bild: cargo-partner
Der internationale Transport- und Logistikdienstleister cargo-partner hat mit dem Erhalt der GDP-Zertifizierungen (Good Distribution Practice) in Deutschland und der Türkei seine globale Kompetenz in der Pharmalogistik weiter ausgebaut.Das Unternehmen der Nippon Express Holdings unterstreicht damit seine Expertise für höchste Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit bei der Handhabung sensibler Pharma- und Healthcare-Produkte.Im Juni und Juli 2025 wurde die GDP-Zertifizierung für die Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg erfolgreich abgeschlossen.Im August 2025 erhielt zudem cargo-partner Türkei die GDP-Zertifizierung für die Niederlassung in Istanbul.Der Zertifizierungsumfang umfasst Luft-, See- und Straßentransporte.

