Logistiker cargo-partner stärkt Präsenz in Westeuropa

Neues Lager in Basildon reiht sich in ein Portfolio von modernen Logistikanlagen auf der ganzen Welt ein.

Der internationale Transport- und Logistikdienstleister cargo-partner hat in letzter Zeit erheblich in den Ausbau der Präsenz in Westeuropa investiert.Das traditionell sehr stark in Zentral- und Osteuropa vertretene Unternehmen mit österreichischen Wurzeln verfügt bereits seit langem über Niederlassungen in Deutschland, den Benelux-Ländern, Schweden und Irland.Zuletzt wurde das Netzwerk auf Großbritannien, Italien und Spanien ausgeweitet. Jetzt erfolgte die Eröffnung der ersten eigenen Lagereinrichtung in Großbritannien. Das 4.