cargo-partner mit neuem „Hongkong-Consol-Service“

19.02.2026

Damit reagiert das Unternehmen auf das steigende innereuropäische Cargo-Aufkommen aus Fernost.

cargo-partner mit neuem „Hongkong-Consol-Service“ Bild: cargo-partner
Der Logistikdienstleister cargo-partner hat sein Luftfrachtangebot mit einem neuen Charterservice von Hongkong nach Europa erweitert.Ab sofort werden drei wöchentliche Charterflüge von Hongkong (HKG) nach Budapest (BUD) und Warschau (WAW) angeboten.Der neue „Hongkong-Consol-Service“ richtet sich insbesondere an Unternehmen der Automobil- und High-Tech-/Elektronikindustrie.Denn diese sind in besonderem Maße auf schnelle und zuverlässige Transportlösungen angewiesen.Bei dem Angebot arbeitet cargo-partner mit einem Premium-Carrier zusammen, um die Verfügbarkeit von Frachtraum auch in der Hauptsaison sicherzustellen.

