Logistiker cargo-partner kauft australische Spedition

Übernahme des E-Commerce-Spezialisten Associated Customs & Forwarding (ACF) bringt neue Büros in Sydney und Brisbane.

Zwei Jahre nach der Eröffnung des ersten Büros in Melbourne hat die cargo-partner Gruppe ihr Netzwerk in Australien mit einer Investition in das Speditionsunternehmen Associated Customs & Forwarding (ACF) verstärkt.Die Übernahme wurde mit 1.August 2021 offiziell abgeschlossen.Durch sie gewinnt der internationale Transport- und Logistikdienstleister zwei neue Standorte in Sydney und Brisbane hinzu und vergrößert sein Team in Australien auf 35 Mitarbeitende.ACF wurde 1972 gegründet und ist ein global tätiger, IATA-akkreditierter Anbieter von Luft- und Seefracht-, Zollabwicklungs- und Kontraktlogistik-Services.