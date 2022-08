Logistiker cargo-partner jetzt mit drei Vietnam-Standorten

Zusätzlich zu den Standorten in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi hat die cargo-partner Gruppe ein neues Kundenservice- und Vertriebsbüro in Da Nang, eröffnet. Die Küstenstadt gilt als das wichtigste Logistikzentrum im Zentrum Vietnams und spielt eine entscheidende Rolle als Verbindung zu Südostasien.„Unser neues Vertriebsbüro bietet eine ideale Anbindung an den internationalen Flughafen Da Nang, den Güterbahnhof Kim Lien, den entstehenden Tiefseehafen Lien Chieu sowie moderne High-Tech-Logistikparks in der umliegenden Region“, informiert cargo-partner im Internet.Das neue Büro erlaubt es dem Logistiker, im Zentrum Vietnams Fuß zu fassen und die Kunden landesweit mit einem umfassenden Angebot zu bedienen.Das Team in Da Nang steht ab sofort für entsprechende Anfragen zur Verfügung.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login