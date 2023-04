Mit April 2023 wurde ein neues Customer Service and Sales Office am Logistik-Drehkreuz in Nanjing eröffnet.

Das neue Büro von in Nanjing ist einer von mehreren cargo-partner-Standorten in der Region des Jangtse-Flussdeltas, wo die internationale Spedition mit Hilfe strategischer Partnerschaften umfassende Logistiklösungen für die Kunden anbietet. Das Service-Portfolio in Nanjing beinhaltet Luftfracht, Seefracht, Landtransport, Kontraktlogistik sowie zahlreiche Mehrwert-Services. Nanjing ist ein wichtiges Logistik-Drehkreuz im Osten Chinas und liegt am Knotenpunkt mehrerer Eisenbahnlinien, Autobahnen und Wasserstraßen in der Nähe großer Logistik-Hubs: Der Nanjing Lukou International Airport (NKG) ist der Gateway-Flughafen der Provinz Jiangsu und der Stadt Nanjing und wird für nationale und internationale Flüge genutzt.Der Hafen von Nanjing dient als multifunktionaler Hafen für Frachtumschlag, intermodalen Fluss-See-Verkehr und Handel in der Region des Jangtse-Flussdeltas.Der Bahnhof von Nanjing gehört zu den zehn wichtigsten Eisenbahn-Hubs in China, und der Südbahnhof von Nanjing ist der größte Hochgeschwindigkeitsbahnhof in Asien.