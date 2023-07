Logistiker cargo-partner erweitert seine Präsenz in Spanien

Weniger als ein Jahr nach dem Markteintritt in Barcelona hat die cargo-partner Gruppe ein zweites Büro in Spanien in der Nähe des Flughafens Madrid Barajas eröffnet.Beide Standorte bieten umfassende Lösungen für Luft-, See- und Landtransporte an.Mit dem Büro in Madrid reagiert der Logistikdienstleister auf die wachsende Nachfrage der vor Ort.Oriol Asturgo, Geschäftsführer von cargo-partner in Spanien, erklärt: „Als Hauptstadt Spaniens und wichtiges Wirtschaftszentrum in Europa zieht Madrid eine Vielzahl von Branchen und multinationalen Unternehmen an.Das neue Büro bietet ein modernes Umfeld für unsere Mitarbeitenden, ein einladendes Ambiente für die Kunden und den perfekten Standort, um weiterhin individuelle Lösungen anzubieten.

