Logistiker cargo-partner: 2023 ist Jahr der Osteuropa-Jubiläen

Chancen nach der Ostöffnung früh genutzt: Das Unternehmen ist schon viele Jahre in Bulgarien, Tschechien, Slowakei, Bosnien-Herzegowina und in der Türkei aktiv.

Während cargo-partner weltweit sein 40-jähriges Bestehen feiert, begehen auch zahlreiche Landesorganisationen des Logistikdienstleisters in Osteuropa „runde“ Geburtstage.So haben z.B.die tschechische und die slowakische Niederlassung ihren „Dreißiger“ erreicht, während cargo-partner in Bulgarien kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum begangen hat.„Nach der Gründung unserer Zentrale am Wiener Flughafen im Jahr 1983 haben wir als eines der ersten österreichischen Unternehmen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Chancen am osteuropäischen Markt erkannt“, erklärte Stefan Krauter, CEO von cargo-partner, bei der Jubiläumsfeier in Sofia.