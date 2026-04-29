BLG Logistics hält Kurs in rauem Fahrwasser

Container Terminal Wilhelmshaven schreibt im Geschäftsjahr 2025 erstmals wieder schwarze Zahlen.

Bild: BLG Logistics / Der Vorstand der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG. Von links: Ulrike Riedel, Personalvorstand & Arbeitsdirektorin; Axel Krichel, Vorstandsmitglied & Chief Operating Officer (COO); Matthias Magnor, Vorstandsvorsitzender sowie Christine Hein, Finanzvorstand.

Der Vorstand der BLG Logistics Group AG & Co.KG präsentierte auf der Bilanzpressekonferenz am 28.April 2026 die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025.Trotz einer herausfordernden Zollpolitik, anhaltender Kriege, schleppender Konjunktur und einem Strukturwandel in der Automobilindustrie wurde die Berichtsperiode besser abgeschlossen als zu Beginn erwartet.Der Umsatz lag bei 1,2 Mrd.