BLG Logistics hält Kurs in rauem Fahrwasser

29.04.2026

Container Terminal Wilhelmshaven schreibt im Geschäftsjahr 2025 erstmals wieder schwarze Zahlen.

BLG Logistics hält Kurs in rauem Fahrwasser Bild: BLG Logistics / Der Vorstand der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG. Von links: Ulrike Riedel, Personalvorstand & Arbeitsdirektorin; Axel Krichel, Vorstandsmitglied & Chief Operating Officer (COO); Matthias Magnor, Vorstandsvorsitzender sowie Christine Hein, Finanzvorstand.
Der Vorstand der BLG Logistics Group AG & Co.KG präsentierte auf der Bilanzpressekonferenz am 28.April 2026 die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025.Trotz einer herausfordernden Zollpolitik, anhaltender Kriege, schleppender Konjunktur und einem Strukturwandel in der Automobilindustrie wurde die Berichtsperiode besser abgeschlossen als zu Beginn erwartet.Der Umsatz lag bei 1,2 Mrd.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

CMA CGM Group verstärkt ihren Auftritt in Afrika

Die Kombination aus Seetransport, integrierter Logistik und strategischen Investitionen soll die Entwicklung der nationalen Volkswirtschaften fördern.

28.04.2026

Kroatien: Europa-Premiere für BYD-Terminalzugmaschinen

Das AGCT Rijeka nimmt die elektrisch angetriebenen Maschinen als erstes Terminal auf dem Kontinent in Betrieb.

24.04.2026

Deugro: Megalieferung für Ineos Terminalausbau

Über 1.441 Tonnen an Anlagenkomponenten wurden vom Oman in den Hafen Antwerpen befördert.

23.04.2026
Anzeige