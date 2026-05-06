Hamburg ist für Österreichs Wirtschaft das „Tor zur Welt“

06.05.2026

Die Repräsentanz von Deutschlands größtem Seehafen in Wien feiert ihr 75-jähriges Bestehen.

Hamburg ist für Österreichs Wirtschaft das „Tor zur Welt“ Bild: ÖVZ - Joachim Horvath / Von links: Lutz Birke, Alexander Till, Peter Hanke und Axel Mattern
Auch im Jahr 2026 besitzt der Hamburger Hafen große Bedeutung für den österreichischen Warenverkehr.Seit Jahrzehnten gilt er als wichtigster Umschlagplatz für Container, Sammelgut, Projektladungen und Massengut.Verkehrsminister Peter Hanke prophezeite der Drehscheibe für die maritime Logistik beim gestrigen Hafenabend in Wien ein weiteres interessantes und gutes Jahr.Heuer feiert die 1951 gegründete Repräsentanz Wien von Hafen Hamburg Marketing (HHM) ihr 75-jähriges Bestehen in der österreichischen Bundeshauptstadt.Aus diesem Anlass untermauern die beiden HHM-Vorstände Axel Mattern und Hendrik Meyn sowie Alexander Till, Leiter der Repräsentanz in Wien, den Stellenwert des Seehafens mit Zahlen.

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