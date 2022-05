Logistiker BEXity startet Italien-Direktverbindung

Der Logistikdienstleister BEXity hat eine neue internationale Direktverbindung Österreich – Italien gestartet.Sie bietet tägliche Abfahrten von Innsbruck nach Mailand, Verona oder Bozen und umgekehrt.In Zusammenarbeit mit dem Partner Raben Sittam wird eine Laufzeit von 24 Stunden von einem Logistikcenter in Österreich zu einem genannten Standorte in Italien sichergestellt.Als führender Logistikdienstleister in Österreich betreibt BEXity ein flächendeckendes Netzwerk und bietet logistische Fachkompetenz für Transporte in ganz Europa.Dies wird ergänzt durch individuelle Lagerlogistik- und Kommissionierleistungen für die sichere Verwahrung und Zusammenstellung von Waren für den Transport.

