Logistik von Kühne+Nagel für neues Iveco-Group-Ersatzteillager

Der Umzug aus dem bisherigen Lager in Langenau nach Giengen an der Brenz erfolgt bis Ende des Jahres.

Am 17.Juli 2023 fand in einem kleinen Festakt die offizielle Schlüsselübergabe des neuen Ersatzeillagers der Iveco Group in Giengen an der Brenz statt.Bereits 2022 unterzeichneten der Nutzfahrzeughersteller und die LogProject Giengen an der Brenz GmbH, ein Spezialist für Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Immobilien, einen langfristigen Mietvertrag für das 2023 fertiggestellte und 28.500 m² große Lager im Giengener Industriepark A7.Kühne+Nagel übernimmt mit künftig 195 Mitarbeitenden die komplette Intralogistik und den Versand im neuen Iveco-Group-Ersatzteillager.