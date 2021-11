Logistik von Gebrüder Weiss für 13. Mars-Analogmission

Bild: Gebrüder Weiss. - Sams / Robert Rubatscher, Auszubildender zum Speditionslogistiker im 3. Lehrjahr bei Gebrüder Weiss in Hall.

Die von Gebrüder Weiss als offizieller Logistikpartner unterstützte 13.Internationale Mars-Analogmission Amadee-20 wurde Ende Oktober in Israel erfolgreich abgeschlossen.Ein Team von Auszubildenden des internationalen Transport- und Logistikdienstleisters hatte den Transport der Missionsausrüstung von Innsbruck zum Testgelände in der Negev-Wüste organisiert.Dort hatte das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) in der Mars-ähnlichen Landschaft eine astronautische Marsexpedition mit einer sechsköpfigen Feldcrew unter Isolationsbedingungen simuliert.„Logistisch war die Marsmission für uns eine großartige Erfahrung, weil wir unser bisher erlerntes Fachwissen praktisch umsetzen konnten“, zieht Robert Rubatscher, Auszubildender zum Speditionslogistiker im 3.