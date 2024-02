LKW Walter erweitert Netz im Kombinierten Verkehr

Start einer neuen intermodalen Verbindung zwischen Bettemburg und Lübeck in enger Kooperation mit CFL multimodal.

LKW Walter und CFL multimodal verkünden den Start einer neuen intermodalen Verbindung zwischen dem intermodalen Terminal in Bettemburg-Dudelange und dem Hafen Lübeck.Der Zug besteht aus 40 kranbaren Aufliegern und nutzt einen exklusiven grenzüberschreitenden Traktionsdienst, der von CFL cargo - internationales Bahnunternehmen und Schwestergesellschaft von CFL multimodal - durchgeführt wird.Mit drei Umläufen pro Woche wird die neue Route den multimodalen Transport auf der Nord-Süd-Achse weiter verstärken.Von Lübeck aus verbinden RoRo-Dienste das Festland mit Schweden und Finnland.Gleichzeitig bietet die multimodale Plattform in Bettemburg-Dudelange Zugang zu anderen europäischen Haupthäfen und Wirtschaftszentren, wie zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Frankreich und Spanien.