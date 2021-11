Lkw-Leerfahrten: WKW warnt vor Zunahme in Wien

Wenn Fahrzeuge nicht mehr im Einsatzgebiet oder in der Nähe der Wohnorte der Lenker abgestellt werden dürfen, hat das auch für die Fahrer Folgen.

Im März 2022 wird in Wien flächendeckend die Kurzparkzone eingeführt.Für viele Transportunternehmen bedeutet das, dass sie künftig nur mehr im Bezirk des Betriebsstandorts anstatt im Einsatzgebiet parken können.„Das führt zu unnötigen Leerfahrten ins Einsatzgebiet und belastet Unternehmen und Umwelt“, warnt Wolfgang Böhm, Fachgruppenobmann der Transporteure in der Wirtschaftskammer Wien.Viele Unternehmen wie Abschleppdienste parken aus Effizienz- und Umweltgründen ihre Fahrzeuge außerhalb der Betriebszeiten direkt in den jeweiligen Einsatzgebieten.Dadurch kann auf Einsätze schneller reagiert und unnötige Leerfahrten verhindert werden.