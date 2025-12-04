Linz Airport plant weitere Stärkung des Frachtbereichs

Aktuelle Studie der JKU untermauert die volkswirtschaftlichen Bedeutung für das Bundesland Oberösterreich.

Der Linz Airport ist ein Militärflughafen mit ziviler Nutzung.Der zivile Teil wird von der Flughafen Linz GesmbH betrieben, die je zur Hälfte im Eigentum vom Land OÖ und der Stadt Linz steht.In den Militärflughafen wird seitens des Verteidigungsministeriums im Rahmen des „Aufbauplans 2032+“ massiv investiert.So wurde am vergangenen Wochenende der Ankauf von zwölf Leonardo-Jets als Ersatz für die ausgemusterten Saab 105 fixiert, die in Linz-Hörsching stationiert werden.Zugleich steht der zivile Teil vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen.