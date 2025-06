Linz AG nimmt neunte Landstrom-Anlage in Betrieb

Grüne Energie an der blauen Donau: Aktuell stehen sechs Anlagen in Linz sowie drei in Engelhartszell zur Verfügung.

Die Linz AG hat vor Kurzem ihre insgesamt neunte Landstrom-Anlage in Betrieb genommen.Sie befindet sich an der Oberen Donaulände in der Nähe der Linzer Nibelungenbrücke.Bei jeder Anlegestelle können jeweils parallel zwei Schiffe mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden.Der große Vorteil der Landstromanlangen, die den Einsatz von Dieselaggregaten während der mehrstündigen bis mehrtägigen Aufenthalte ersetzen, ist die beträchtliche Reduktion der Lärm- und Luftschadstoff-Emissionen an den Anlegestellen im Stadtzentrum.Die Bevölkerung, das Personal und die Passagiere auf den Schiffen sowie die Umwelt profitieren unmittelbar.