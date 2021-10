LH Cargo und KN nutzen Power-to-Liquid-Kraftstoff

Die beiden Unternehmen Kühne+Nagel und Lufthansa Cargo haben eine exklusive Partnerschaft zur Förderung und Nutzung von Power-to-Liquid-Flugkraftstoff vereinbart.Die Logistikdienstleister haben sich gemeinsam darauf verpflichtet, den weltweit ersten Produktionsstandort für synthetisches Rohöl im niedersächsischen Emsland in Deutschland durch den Kauf von rund 20 Tonnen beziehungsweise 25.000 Liter jährlich zu unterstützen.Der synthetische Kraftstoff gilt als Kraftstoff der Zukunft, der den CO2-Fußabdruck von Flugzeugtriebwerken in der Zukunft weiter reduzieren soll.Betrieben wird der Produktionsstandort in Werlte durch die NGO atmosfair aus Bonn.

