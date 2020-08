Leobener Logistik Sommer 2020 erstmals als Hybrid-Veranstaltung

Unter dem Motto „digital ermergency“ wird am 24. September über die Digitalisierung in Krisenzeiten berichtet und diskutiert.

Die Corona-Pandemie hat die Welt von einem Tag auf den anderen beinahe zum Stillstand gebracht. Arbeiten aus dem Homeoffice, Videokonferenzen oder die Nutzung digitaler Werkzeuge und Plattformen – die Krise hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst und unsere Arbeitswelt und unseren Alltag verändert. Mit dem Leitthema „digital emergency“ repliziert der Leobener Logistik Sommer 2020 diese herausfordernde Zeit, richtet aber als Thinktank den Blick nach vorne.

Die vergangenen Monate haben Schwachstellen deutlich sichtbar gemacht und Spuren hinterlassen. Der dadurch entstandene Digitalisierungsschub birgt aber vor allem neue Chancen. Impuls-Speaker berichten über erfolgreiche, innovative und digitale Lösungen in den Bereichen Grundversorgung, Arbeit, Bildung und Kommunikation.

Anregungen und Fragen vom Publikum können in Echtzeit mittels Chats direkt an die Speaker gestellt werden. In interaktiven Workshops werden Herausforderungen und Lösungen rund um digitale Arbeitsplätze, Kommunikation, globale Lieferketten und Bildung erarbeitet. Die Ergebnisse werden anschließend online präsentiert und diskutiert.

Als Thinktank widmet sich der Internationale Leobener Logistik Sommer den aktuellen Trends und Lösungen der Digitalisierung und verknüpft auf einzigartige Weise Wirtschaft und Forschung. Das eineinhalbtägige Event findet traditionell im Audimax der Montanuniversität Leoben statt.

Der Logistik Club in Leoben ist Veranstalter des Non-Profit-Events und fördert als gemeinnütziger Verein den Logistiknachwuchs. So werden mit den Reinerlösen der Veranstaltung Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Logistik unterstützt.

www.logistik-sommer.at