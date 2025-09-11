Latam Cargo: Neue direkte Frachtroute Belgien-Brasilien

Die Frachttochter der südamerikanischen Fluggesellschaft fliegt ab Oktober São José dos Campos direkt aus Brüssel an.

Die Latam Cargo Group und ihre Tochtergesellschaften stärken ihre Verbindungen zwischen Europa und Brasilien mit einer neuen direkten Frachtroute von Brüssel nach São José dos Campos.Der Betrieb beginnt am 2.Oktober mit einer wöchentlichen Frequenz und wird Medienberichten zufolge ab der Wintersaison auf zwei wöchentliche Flüge erhöht.Die neue Route stellt einen strategischen Meilenstein im Frachtnetzwerk der Latam Group dar.Matias Cortina, Commercial Cargo Director für Europa bei der Latam Airlines Group, dazu: „Mit der neuen Route stärken wir unsere Position als Frachtcarrier mit dem robustesten und flexibelsten Netzwerk zwischen Europa und Südamerika.