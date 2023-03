Last-Mile-Spezialist Myflexbox expandiert in Süddeutschland 

In Kooperation mit den Stadtwerken München erweitert das Unternehmen sein Netzwerk um vier Paketstationen; weitere Standorte sind in Planung.

Die Stadtwerke München (SWM) halten die Stadt mit Energie, Mobilität, Telekommunikation und Trinkwasser am Laufen.Als attraktiver Arbeitgeber unterstützen die SWM Mitarbeitende unter anderem bei der Wohnungssuche.Myflexbox fügt sich mit dem größten offenen Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum in die Quartiersgestaltung ein und betreibt an vier Werkswohnungsimmobilien der SWM Paktestationen.Weitere Standorte sind in Planung. Laut Unternehmensangaben spart eine Myflexbox gegenüber der klassischen Haustürzustellung bis zu 2,2 Tonnen CO2-Emissionen ein (bei 20 bis 30 Paketen pro Werktag).