OÖ: Goldenes Ehrenzeichen für Gisela Felbermayr

In drei Generationen entwickelte sich die in Wels ansässige Felbermayr Gruppe zu einem international bedeutenden Schwergutunternehmen, das auch im Bauwesen eine rasante Entwicklung verzeichnet.Als besondere Anerkennung der Leistungen für das Land Oberösterreich und das soziale Engagement überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer der Seniorchefin Gisela Felbermayr bei der 80 Jahre Jubiläumsfeier das Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich.Seiner Ansicht nach könne man viel lernen vom Unternehmen Felbermayr, denn es steht nie still und so sei auch die neue Firmenzentrale ein Symbol für das was diesen Dienstleister ausmache.„Es verdient großen Respekt diese internationale Firmengruppe noch immer als Familienunternehmen zu führen“, so Thomas Stelzer.Darüber hinaus könne sich auch das gut aufgestellte Land Oberösterreich den „Blick nach vorne“ zum Beispiel nehmen.

