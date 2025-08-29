Lagermax testet Potenzial von Frachtdrohnen

29.08.2025

Die große Reichweite eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Versorgung abgelegener Gebiete.

Lagermax testet Potenzial von Frachtdrohnen Bild: Philipp Eberl
Gemeinsam mit dem Grazer Luftfahrtunternehmen Rain Air Cargo hat der Logistiker Lagermax ein Technologie-Validierungsprojekt gestartet.Ziel ist es zu verstehen, wie Frachtdrohnen bestehende Transportlösungen sinnvoll ergänzen und neue Perspektiven eröffnen können.Dabei geht es nicht darum, bewährte Methoden zu ersetzen, sondern das logistische Spektrum um innovative Komponenten zu erweitern.Denn besonders in Bereichen, wo Geschwindigkeit, Flexibilität oder Nachhaltigkeit den entscheidenden Unterschied machen, zeigt sich das enorme Potenzial dieser Technologie.Eine von Lagermax jetzt gezogene Zwischenbilanz fällt erfreulich aus: Die Cargo-Drohnen können Standorte verbinden, die bis zu 105 Kilometer voneinander entfernt liegen.

