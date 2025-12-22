Lagermax besorgt die Logistik für „Omoda“ und „Jaecoo“

22.12.2025

Die Österreich-Tochter des israelischen Kfz-Importeurs Colmobil setzt bei ihrem Start hierzulande auf das Know-how des Salzburger Traditionsunternehmens.

Lagermax besorgt die Logistik für „Omoda“ und „Jaecoo“ Bild: Omoda-Jaecoo / Der israelische Fahrzeugimporteur Colmobil kommt mit zwei neuen Automarken nach Österreich.
Colmobil gehört zu den größten israelischen Fahrzeugimporteuren.Die vor kurzem von dem Unternehmen in Österreich gegründete Tochtergesellschaft legt nun bei ihrem Markteintritt die Logistik in die Hände der Lagermax Gruppe.Die Verträge gelten einerseits für die Neuwagen-Fahrzeuglogistik, die ab dem Hafen Koper vollumfänglich für den österreichischen Markt abgewickelt wird.Andererseits auch für die gesamte Ersatzteilversorgung.Dabei reicht das Aufgabengebiet von der Übernahme im Hafen oder am Flughafen Wien, über die Verzollung, bis zur Lagerung am Standort der Lagermax Logistics in Enzersdorf an der Fischa.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Bremerhaven: Grünes Licht für Sanierung der Containerkajen

Die Bremenports GmbH & Co. KG übernimmt die Planung und Umsetzung der schrittweise erfolgenden Maßnahmen.

19.12.2025

TransOcean Shipping: In 20 Jahren zum „Global Player“

Die in Wien gegründete Transportagentur zählt heute zu den Fixpunkten in der maritimen Szene in Österreich.

18.12.2025

Hapag-Lloyd gewinnt auch die zweite ZEMBA-Ausschreibung

Ab 2027 kommen auf einer transozeanischen Route große, methanolfähige Dual-Fuel-Containerschiffe zum Einsatz.

18.12.2025
Anzeige