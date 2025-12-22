Lagermax besorgt die Logistik für „Omoda“ und „Jaecoo“

Die Österreich-Tochter des israelischen Kfz-Importeurs Colmobil setzt bei ihrem Start hierzulande auf das Know-how des Salzburger Traditionsunternehmens.

Bild: Omoda-Jaecoo / Der israelische Fahrzeugimporteur Colmobil kommt mit zwei neuen Automarken nach Österreich.

Colmobil gehört zu den größten israelischen Fahrzeugimporteuren.Die vor kurzem von dem Unternehmen in Österreich gegründete Tochtergesellschaft legt nun bei ihrem Markteintritt die Logistik in die Hände der Lagermax Gruppe.Die Verträge gelten einerseits für die Neuwagen-Fahrzeuglogistik, die ab dem Hafen Koper vollumfänglich für den österreichischen Markt abgewickelt wird.Andererseits auch für die gesamte Ersatzteilversorgung.Dabei reicht das Aufgabengebiet von der Übernahme im Hafen oder am Flughafen Wien, über die Verzollung, bis zur Lagerung am Standort der Lagermax Logistics in Enzersdorf an der Fischa.