Künz gewinnt Großauftrag in Australien

12.02.2026

Flinders Port Holdings (FPH) setzt mit dem ersten freitragenden RTG-Kran in „Down Under“ einen Meilenstein.

Künz gewinnt Großauftrag in Australien Bild: Flinders Port Holdings
Das Vorarlberger Maschinenbauunternehmen Künz hat einen Vertrag mit Flinders Port Holdings (FPH) über die Lieferung eines freitragenden automatisierten gummibereiften Portalkrans (ARTG) abgeschlossen.Die Bestellung ist Teil des GatewaySA-Ausbauprogramms, das eine Investition von über 300 Mio.USD in das Flinders Adelaide Container Terminal (FACT) vorsieht.  Das Ausbauprogramm umfasst mehrere Projekte auf dem Gelände des FACT, darunter die Beschaffung von zwei zusätzlichen Super-Post-Panamax-STS-Kranen, eine Kaianlagenverlängerung um 135 Meter, die Modernisierung der IT-Systeme, neue Zu- und Abfahrten zum Terminal, die Erweiterung des Leercontainer-Depots, neue Dienstleistungen am gesamten Standort, Gehwege und befestigte Flächen.Die Anschaffung des speziell entwickelten Krans ist das Ergebnis von über einem Jahr Zusammenarbeit der Teams von GatewaySA und Künz.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

GE HealthCare mit klarer Zukunftsvision für Österreich

Pläne für den Ausbau von Produktions-/Logistikkapazitäten und weitere Investitionen am Standort in Zipf.

12.02.2026

Morello wird in die Faymonville Group integriert

Zukauf in Italien stärkt die Position im Segment der emissionsfreien und geräuscharmen Schwerlast-Intralogistik.

12.02.2026

Südtirol ist ein zentraler Handelspartner von Österreich

Regierungen wollen bei Themen wie Energiewende und Verkehr im Gespräch bleiben und gemeinsame Lösungen weiterentwickeln.

11.02.2026
Anzeige