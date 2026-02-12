Künz gewinnt Großauftrag in Australien

Flinders Port Holdings (FPH) setzt mit dem ersten freitragenden RTG-Kran in „Down Under“ einen Meilenstein.

Das Vorarlberger Maschinenbauunternehmen Künz hat einen Vertrag mit Flinders Port Holdings (FPH) über die Lieferung eines freitragenden automatisierten gummibereiften Portalkrans (ARTG) abgeschlossen.Die Bestellung ist Teil des GatewaySA-Ausbauprogramms, das eine Investition von über 300 Mio.USD in das Flinders Adelaide Container Terminal (FACT) vorsieht. Das Ausbauprogramm umfasst mehrere Projekte auf dem Gelände des FACT, darunter die Beschaffung von zwei zusätzlichen Super-Post-Panamax-STS-Kranen, eine Kaianlagenverlängerung um 135 Meter, die Modernisierung der IT-Systeme, neue Zu- und Abfahrten zum Terminal, die Erweiterung des Leercontainer-Depots, neue Dienstleistungen am gesamten Standort, Gehwege und befestigte Flächen.Die Anschaffung des speziell entwickelten Krans ist das Ergebnis von über einem Jahr Zusammenarbeit der Teams von GatewaySA und Künz.