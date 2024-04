Kühne+Nagel sucht den direkteren Kundenzugang 

Der Geschäftsbereich Seefracht verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres ein leichtes Volumenwachstum von 1,5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Beim Logistikdienstleister Kühne+Nagel war der Auftakt in das Geschäftsjahr 2024 geprägt von einer leicht anziehenden Nachfrage nach Transportdienstleistungen in der See- und Luftfracht.Der Nettoumsatz der Gruppe betrug im ersten Quartal 2024 5,5 Mrd.CHF (2023: 6,75 Mrd.CHF) , der EBIT rund 376 Mio.CHF (2023: 612 Mio.