Kühne+Nagel: Nachhaltige Luftfracht für Mercedes-Benz

Erfolgreicher Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) in der Produktionsversorgung für das Werk in Tuscaloosa.

Als langjähriger Luftfracht-Partner von Mercedes-Benz unterstützt Kühne+Nagel seit 2019 auch die Logistikketten von Europa in die USA, beispielsweise für das Werk in Alabama.Seit über einem Jahr kommen in dieser strategischen Partnerschaft im Bereich der Transportlogistik nachhaltige Kraftstoffe zum Einsatz.Sustainable Aviation Fuel unterstützt den Fahrzeughersteller bei der Dekarbonisierung der Lieferkette.Mercedes-Benz hat in den vergangenen zwölf Monaten dank SAF im Vergleich zum Gebrauch von ausschließlich konventionellen Kraftstoffen knapp 11.000 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart.