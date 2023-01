Logistiker Kühne+Nagel mit neuer SAF-Lösung für Lenovo

Lenovo unterstützt Unternehmen in ihrem Bestreben, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den Klimawandel zu bekämpfen.Gemeinsam mit Kühne+Nagel bietet das Unternehmen einen in der Technologiebranche bislang einzigartigen Logistikservice an: Lenovo-Kunden können ihre IT-Ausrüstung und -Geräte ab sofort mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) versenden.Der Treibstoff wird aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt und verursacht bei seiner Verwendung weniger Treibhausgasemissionen. SAF gilt derzeit als effektivste Maßnahme, um den ökologischen Fußabdruck von Luftfracht zu reduzieren.Bei der Entscheidung für SAF stellt Kühne+Nagel Lenovo und dessen Kunden ein Zertifikat zur Emissionsreduzierung zur Verfügung, das die Menge an SAF-Litern pro gekauftem Gerät für jede Handelsroute und jeden Spediteur, der die Sendung abwickelt, angibt.

