Kühne+Nagel: M. Aldwell wird Nachfolger von O. Schacht

Der Verwaltungsrat der Kühne+Nagel International AG wird Michael Aldwell mit Wirkung zum 1.Oktober 2023 in die Geschäftsleitung berufen.Dort übernimmt er die Verantwortung für den Geschäftsbereich Seefracht und tritt die Nachfolge von Horst Joachim (Otto) Schacht an.Michael Aldwell (39) begann seine Karriere 2008 bei Kühne+Nagel in Auckland, Neuseeland.Mit internationaler Führungserfahrung in Asien, dem Nahen Osten und Amerika, zuletzt als Leiter der Region Northeast in den USA in Jersey City (New Jersey), ist er seit Jänner 2023 weltweit für Produkte, Vertrieb und Marketing der Seefracht mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) verantwortlich.

