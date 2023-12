Kühne+Nagel: Mehr Kapazität für Thermomix und Kobold

Übersiedlung der Vorwerk Österreich Logistikanlage von Himberg an den neuen KN-Lagerstandort in Ebergassing.

Kühne+Nagel baut die langjährige Partnerschaft mit dem Kunden Vorwerk im Jahr 2024 weiter aus.Der Umzug in eine hochmoderne Logistikanlage im niederösterreichischen Ebergassing betrifft die Produktgruppe Thermomix und die Geschäftserweiterung für alle Kobold Staubsauger-Sortimente, wie gestern verlautbart wurde.Die Logistikdienstleistungen in Österreich wurden bisher über den Kühne+Nagel Standort in Himberg abgewickelt.Die positive Geschäftsentwicklung bei Vorwerk erfordert jedoch größere Lagerstrukturen, um ein weiteres Wachstum auch in Zukunft logistisch abwickeln zu können.Im Frühjahr 2024 bezieht Vorwerk eine neue, hochmoderne Logistikanlage in Ebergassing, die von Kühne+Nagel betrieben wird.